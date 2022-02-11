Flaş gelişme! Bu hafta 3 bakan değişiyor iddiası! İsimleri de açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla bu hafta 3 bakanın gönderileceği iddia edilirken yerine gelecek bakanların da ismi açıklandı.

Kamuoyunda Bakanlar Kurulu’ndaki olası değişiklikler konuşulurken Ankara Kuşu’ndan bomba bir iddia geldi. Ankara’daki kulisleri takipçilerine duyurmasıyla tanınan Ankara Kuşu ve gazeteci Candaş Tolga Işık bu hafta gidecek 3 bakanı açıkladı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Abdullhamit Gül’ün adalet Bakanlığı görevinden ayrılması ve yerine Bekir Bozdağ’ın gelmesi sonrası başka bakanlıklarda da değişiklik olacağını “Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz." Sözleriyle duyurmuştu.

BU HAFTA İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU GİDİYOR

Erdoğan’ın bu sözleri sonrası hangi bakanların gönderileceği ve yerine gelecek isimleri kamuoyu merak ederken ‘Ankara Kuşu’ndan gece yarısı bombaları patladı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımda Ankara Kuşu, bu hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerine Muhterem İnce’nini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine İbrahim Kalın’ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yerine de tam emin olmamakla beraber Mehdi Eker’in geleceğini duyurdu.

KABİNEDE DEĞİŞLİK GELİYOR

Ankara Kuşu’ nun bu paylaşımından sonra gazeteci Candaş Tolga Işık’ta Bakanlar Kurulu’ndaki görev değişimi hakkında iddiaları doğrulayan bir açıklama yaparak “Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor. Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor.” Diye yazdı