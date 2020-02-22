Fiyatlar rekor kırınca 200 bilezik çalındı!

Altın Fiyatları Uçunca 200 Bilezik Çaldılar!

Konyada bugun sabah saatlerinde Merkez Selçuklu bölgesi Halil Ürün Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi' adresinde işyeri sahibi olan İbrahim Erdoğan Solak'a ait kuyumcuda , kar maskeli ve pompalı tüfekli iki şüpheli girdi.maskeli ve pompalı tüfekli iki şüpheli, geldikleri kuyumcu dükkanından 200 bilezik ve yaklaşık 40 bin lira pra ile beraber ziynet eşyası çalarak uzaklaştı. Şahısların soygun esnasında kullandığı otomobilin üstünde , gelin arabalarının süsleme işleminde kullanılan öateryaller ile "Seni seviyorum" yazısının ele geçirildiği öğrenildi

İş yerinin sahibi evladı Hüseyin Solak ile iş yapan Mustafa Kehya'yı etkisiz hale getirdi ilk olarak zanlılar, bilezik ziynet eşya ve paraları getirdikleri bez torbalara doldurup otomobille binip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ler dükkanda inceleme yaptı

Hırsızlardan tekinin hızla içeri girdiğini, diğerinin de arka taraftan dolaştığını anlattı Solak, "Biri ötekine 'Alparslan haydi çıkalım, ben gerekenleri toprladım .' dedi. Getirdikleri çuvala doldurup kaçtılar. Şüphelilerin yüzü belli değildi kar maskeli ve pompalı tüfekliydi." dedi.

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