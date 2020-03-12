Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor

İlk vakanın Türkiye’de de görüldüğünün duyurulmasının ardından , fırsatçıları da harekete geçirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın telaş edilmemesi ve tüm önlemlere eksiksiz uyulması çağrılarını yeniledi burada dikkat edilecek iki husus var temas etmemek ve temizlige dikkat etmek paniğe kapılan vatandaşlar, süpermarketlerde makarna, kolonya, tuvalet kağıdı gibi temel gıda malzeme stoklarını adeta tüketti.

DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ SERVET DEĞERİNE ULAŞTI

Ülkedeki panik havasından menfaat sağlamaya çalışan satıcılar ise, internet üzerinde sattıkları ürünlere çok uçuk zamlar gerçekleştirdi.

Dezenfektan ürünlerine yapılan çok uç fiyatlar ortaya çıkınca zam kaynaklı , ihtiyaç sahibi halk ürünlere ulaşamazken, üreticiler de bu durumdan olumsuz şekilde etkilendi.

MASKE FIRSATÇILARI DA İŞ BAŞINDA

Özellikle kalabalık kesimler de , toplu taşıma araçları avm'lerde korona virüs amaçlı maske kullanmak isteyenler de ürünlere yapılan uçuk zamlar karşısında şaşkınlığa uğradı. Maskeler yüzlerce liraya satılırken, 2000 liranın üzerindeki ürünlere sözde indirim uygulanmışçasına bir görüntü verildi.

50 LİRALIK ÜRÜN 250 LİRA

Maske fiyatlarına, görünlen vakaların ardından uygulanmış olan zam durumları nedeyse servet niteliğinde.

MAKARNALARA UÇUK FİYATLAR

Fırsatçıların cazip şekilde en çok kazanç sağlamaya çalıştığı ürün ise gıda içerisinde başı çeken makarna ve un oldu. Normal koşullarda fiyatı 1 lira ila 3 lira arasında değişen makarna çeşitleri, fahiş fiyatlarla online siteler üzerinden satışa sunulmuştu 11 Mart tarihi itibariyle halen de fahiş fiyat üzerinden satışta.

"FİYATLARI BİZ BELİRLEMİYORUZ"DİYE KENDİLERİNİ SAVUNDU SİTELER

Online satış sitesi olarak faaliyet veren Trendyol’dan gelen açıklamada, fiyatların kendileri tarafından düzenlenmediği , buna rağmen haksız fiyatlandırmalara karşı tedbirler alındığını açıkladılar. Şirket, kullanıcıların haksız fiyatları bildirmesini talep etti. ürün fiyatlarını biz belirleyemiyor olmamıza rağmen platformumuzda bu süreçle alakalı ürünlere ait haksız fiyat oluşumunun önüne geçecek bütün tedbirleri almaya başladık . Müşterilerimizden gelen her bir şikayet ve talepleri hassasiyetle inceliyor işleme alıyoruz . Tamamen piyasa şartları , Trendyol’dan bağımsız olarak gerçekleşen haksız fiyatlandırmaları tespit etmeniz halinde fiyat.kontrol@trendyol.com e-mail adresine bildirmenizi önemle rica ederiz." bilgilendirmesini yaptılar.

NUH'UN ANKARA YASAL SÜREÇ BAŞLATACAK

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılarla sonuna kadar mücadele edileceğini anlatmaktadır , vatandaşların böylesi durumlar karşısında ihbar etmeleri içiniletişim hattı numaraları da aktardı.

Anlaşılan durumlar karşısında, ürünün ederinin çok daha fazla ederinde fahiş fiyat uygulayan satıcılara ilk aşamada 104 bin lira, fırsatçılık yapılmaya buna karşın halen devam ederse ise 10 katına kadar ceza verileceği açıklandı.

Fırsatçılıkla karşılaştığınız durumlarda başvurabileceğiniz ihbar hatları:

Gıda İhbar Hattı: ALO 174

TC Ticaret Bakanlığı: ALO 175

Ticaret Bakanlığı Whatsapp İhbar Hattı: 0501 174 0174