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Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi, 3. sezonuyla ekranda olacak

Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi, 3. sezonuyla ekranda olacak

Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi, 3. sezonuyla ekranda olacak
Admin
Admin
01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:04

Dizi başından beri 2 sezon olarak hazırlanan Yargı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakaladığı için yeni sezonda da ekrana gelecek. Ay Yapım ve Kanal D'den yapılan ortak açıklamada "Yargı 3. sezonda da sizlerle" denilerek yeni sezon müjdesi verildi.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Zeyno Eracar, Uğur Polat ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, her pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Konusu ve oyunculuk performansıyla reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi, yeni sezonda da ekranda olacak.

"3. SEZONDA DA SİZLERLE"

Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin reytingleri azalmak yerine artınca diziye devam kararı alındı. Ay Yapım ve Kanal D "Yargı 3. sezonda da sizlerle" mesajıyla fenomen dizinin yeni sezonda da süreceğini ilan etti. Pazar akşamları seyirciyle buluşan "Yargı" 14 Mayıs'taki seçim süreci nedeniyle 63. bölümünde yani 7 Mayıs'ta sezon finali yapacak.

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