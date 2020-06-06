Filizlenen sarımsağı sakın atmayın!

Filizlenen sarımsak zararlı mı? filiznen sarımsak faydalımı? Tam sarımsağa ihtiyacınız olduğu anda sarımsaklarınızın filizlendiğini gördünüz ve tabi kullanmaktan vazgeçtiniz. İşte Detaylar
senelerdir kışın aldığımız ve durdukça kullanılmayan sarımsaklar ilk bahar yaza doğru duruduğu yerde filizlenmeye başlar ve çoğu kişi zararlı olduğunu düşünerek çöpe atar bu haberden sonra sizde filizlenen sarımsakları artık atmayacaksınız
Hatta zararlı olabileceğini düşünerek çöpe attınız.
Peki bu yaptığınızın yanlış olduğunu biliyor muydunuz?
Sarımsaklar, uzun süre kullanılmaması sonucunda filizlenir.
Ve bizde bunun zararlı olabileceğini düşünürüz fakat son yapılan araştırmalar bu fikrin yanlış olduğunu açığa çıkardı.
Sarımsağı değerli kılan antioksidan özelliği, sarımsak filizlendiğinde daha da artmış oluyor.
Antioksidan yönünden zengin sarımsaklar ise sinir sistemine iyi geliyor.
Ayrıca soğuk algınlığına da iyi geliyor.
Kore'de yapılan araştırmanın sonuçları filizlenmiş sarımsakların israf edilmesini önlemiş oldu.
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