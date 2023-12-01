Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı

KPSS kurumunda öğretmenlik yapan ve ders anlattığı sırada tercih ettiği cesur kıyafetlerle dikkatleri üzerine çeken Fidan Öğretmen, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ders anlattığı sırada çekilen cesur videolarından birini daha takipçilerinin beğenisine sunan Fidan öğretmen "Mantık sizi A'dan B'ye götürür. Fidan hoca her yere..." notunu düştü.

Tercih ettiği cesur kıyafetlerle adından söz ettiren Fidan öğretmen, ders anlattığı sırada çekilen videolarından birini "Mantık sizi A'dan B'ye götürür. Fidan hoca her yere..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

KPSS için eğitim veren bir kurumda ders veren Fidan öğretmen, cesur paylaşımlarıyla adından gündeme gelmeye devam ediyor. Forumlarda günlerce konuşulan ve birçok haber sitesine haber olan Fidan öğretmen, son olarak göğüs dekolteli cesur kıyafetiyle çektiği videoyu paylaştı.