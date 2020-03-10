Kayseri'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ'den Firari AK Parti Kayseri eski Milletvekilinin oğlu FETÖ’den hakim karşısında Kayserili FETÖ Firarisi İçin Karara Varıldı

FETÖ'den Firari AK Parti Kayseri Eski Milletvekilinin oğlu FETÖ’den Hakim Karşısında

Kayseri'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ'den Firari AK Parti Kayseri eski Milletvekilinin oğlu FETÖ’den hakim karşısına çıktı. Kayserili FETÖ Firarisi İçin Karara Varıldı

"GESİAD’isimli kuruma üye olmak istedim , çünkü iş derneği olduğunu bilmekteydim o zamanlarda tanınmış simalar barındıran bir yerdi . Popüler insanlar dikkatimi çekti" ben de ticarete yeni adım atmıştım , o sebeple üye oldum. Dernek genel kurul ve oylamalara dahil olmadan . Emniyet’te denetim kurulunda olduğumu açıkladılar çok şaşırdım hatta şok oldum. İstifa da edemedim bir mani çıktı önüme . Bunun yanı sıra da da Bank Asya'yı ticari faaliyetlerim için yararlandım ve desteğim kesinlikle olmadı ” ifadelerini kullandı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada tutuksuz sanık eski sağlık personeli A.K. ile avukatı hazır oldu .

Sanık A.K. savunmasında, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme ekibi, sanık A.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu onayarak 6 yıl 3 ay hapis cezası almasını karara bağladı

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