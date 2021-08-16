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felaket! Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü

Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü Pendik'te sokakta oyun oynayan çocukların gürültüsünden dolayı iki aile birbirine girdi. Tartışma kısa sürede büyüyünce, aile fertlerinden biri karşı taraftan birini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şehir dışına kaçan saldırganlar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

felaket! Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü
16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:44

Olay, 14 ağustos Cumartesi günü Pendik Çamçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Ağustos Pazartesi günü, mahalle sakinlerinin çocukları sokakta oyun oynarken Murat Ü.'nün oğlu gürültü yapması neticesinde iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Arif S. isimli şahıs Murat Ü.'ye bıçak çekerek yaralamaya çalıştı. Olaydan bir gün sonra ise Murat Ü. , baba ve oğul olan Abdulkadir S. ve Arif S.'nin aracına kurşun yağdırdı. Bu durumundan dolayı kin tutan baba ve oğul 14 Ağustos Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında pompalı tüfek ile Murat Ü.'yü öldürdü.

Şehir dışında yakalandılar

Baba ve Oğul olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüpü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kullandıkları aracı tespit ederek şahısların izini sürdü. Kocaeli'ne kaçtıkları tespit edilen şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan Abdulkadir S.'nin 5 suç kaydı, oğlu Arif S.'nin ise 15 adet suç kaydı olduğu tespit edilirken Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

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