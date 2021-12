Fehmi Koru erken seçim için tarih verdi: Aylardan beri savunuyorum

Gazeteci Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklamasının üzerinden EYT ve 3600 ek gösterge gibi birtakım konularda da açıklama yaparak ülkeyi erken seçime götüreceğini kaleme aldı.

Yazısında asgari ücretin açıklanması kapsamında erken seçimin kısa sürede yapılabileceğini savunan Koru, "Sevincin ömrünün birkaç ayla sınırlı olacağını söylüyor ekonomi uzmanları…O zaman? İkramlar seçimin tarihinin erkene alınacağının habercisi olarak görülüyor. Erken seçimin kaçınılmazlığını aylardan beri savunuyorum. Konu ne zaman açılsa iktidarın paydaşları olan AK Parti ile MHP’nin etkili ve yetkili ağızları, en sert ifadelerle, 'Asla böyle bir şey olmayacak, seçim zamanında, 2023 yılı Haziran ayında yapılacak' cümlesini tekrarlıyorlar. Hakaretlerin bini bir para..." dedi.

Koru, yazısında bazı kararların alınması sonrası seçimlerin nisan ve mayıs aylarında yapılabileceğini ileri sürerek, “Hadi gelin, seçime gidelim, kozlarımızı sandıkta paylaşalım, kararı vatandaşlar versin” meydan okumasına muhalefet “Hayır” diyebilir mi? Sanmıyorum. Öyle bir meydan okumadan iki ay sonra sandık başına gidilebilir. Yani? Yaza bile varmadan. Nisan veya Mayıs gibi. Böyle bir gelişmeyi ikramların muhataplarında meydana getireceği sevincin derecesi belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

İşte Fehmi Koru'nun erken seçim yazısı şu şekilde:

"Ülkemizde her gün yeni bir ‘tarihi rekor’ kırılıyor. Varılan her karar, atılan her adım, konuyu ele alanların ağzında ‘tarihi’ sıfatıyla anılıyor.

Dün iki ‘tarihi rekor’ birden kırıldı.