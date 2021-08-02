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Faturalar Şişerse Çözüm Kaçak ! Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı

Faturalar Şişerse Çözüm Kaçak ! Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı Büyük bir gürültüyle patlayan elektrik trafosu, çevrede korkuya yol açtı. Patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Faturalar Şişerse Çözüm Kaçak ! Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı
02 Ağustos 2021 Pazartesi 17:19

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'daki Yenice Mahallesi´nde bulunan elektrik trafosu, büyük bir gürültü ile patladı.

Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamanın ardından yangın çıktı.

Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE, YANAN TRAFOYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekiplerinin akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, yanan trafoya müdahale etti.

AŞIRI SICAKLIĞA BAĞLANDI

Yetkililer, patlamanın trafonun aşırı yüklenmesinden dolayı ısınmasından kaynaklandığını söyledi. Trafonun patlama anları ise cep telefonlu kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı #1


 

Şanlıurfa da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı #2


 

Şanlıurfa da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı #3


 

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