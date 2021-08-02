Faturalar Şişerse Çözüm Kaçak ! Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı

Bunu yapanlara 402 bin lira ceza Bunu yapanlara 402 bin lira ceza Gaziantep Valisi Davut Gül, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, araç lastiği vb. unsurları yakanlara 402 bin 385 lira para cezasının uygulanacağını ifade etti.