Fatih Erbakan ikinci turda Tarafını açıkladı! Fatih Erbakan'dan İmamoğlu'na tepki! Millet İttifakı'na aday önerisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un sorularına yanıt verdi.

İmamoğlu'nun tartışılan fotoğrafıyla ilgili soruya cevap veren Fatih Erbakan, ''Ekrem İmamoğlu, biraz da tabi aslında İstanbul’u yönetsin ve İstanbul’da güzel sonuçlar ortaya koysun diye seçildi. Şimdi daha İstanbul bitmeden doğrudan doğruya Türkiye’yi yönetmeye talip olması da yadırganıyor, tepki çekiyor olabilir.'' ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKINA ADAY ÖNERDİ

Erbakan Ayrıca Millet İttifakı'nın adayının ABB Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini savundu.

İKİNCİ TURDA TAYYİP BEY'İ DESTEKLERİZ

Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde şartlarımızı ortaya koymak kaydıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.