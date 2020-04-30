Farkında Olmadan Tükettiğimiz Yiyecekler 30 Farklı Hastalığa Sebep Oluyor! İşte O Besinlerin Listesi Sağlıklı olarak bildiğimiz besinlerin yanlış tüketiminde vücuda verdiği zararlar saymakla bitmiyor Kiraz, Badem, Kayısı Çekirdeği, Mantar vb birçok ürün yanlış tüketiminde verdiği zararlar..

Bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi birçok hastalığa hatta ölüme sebep oluyor. Bu besinler doğru hazırlanmadığı veya fazla miktarda

tüketildiğinde ani ölümlere sebep olabiliyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu

besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediği zaman zararlı besinler...

DURİAN



'Dünyanın en kötü kokan meyvesi' diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya'da böyle bir olay yaşandı. Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.



EJDERHA NEFESİ



Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor. Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı.



RAVENT



Ravent ya da ışkın diye bilinen meyvenin sapları tek başına ya da birçok meyveli tatlının içinde zevkle tüketiliyor. Ancak bu bitkinin yaprakları güçlü bir zehir taşıyor. Işkın yapraklarını yemek, yiyen kişilerde solunum güçlüğü, nöbet, böbrek yetmezliği ve bazı vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor. O nedenle sadece sapları tüketilmeli.



BALON BALIĞI



Japonya'da fugu diye bilinen zehirli balon balığı, doğru şekilde hazırlanmazsa yiyenleri zehirleyip öldürme riskine sahip. Ancak özel lisanslı şeflerin hazırlayabildiği fugu'nun farklı türlerinde zehir keseleri farklı yerlerde bulunuyor. Bu nedenle profesyoneller için bile fugu'yu temizleyip yemeye hazır hale getirmek oldukça zor. Riskli kısımlar tüketildiğinde vücutta uyuşma ve titreme, nefes almada zorluk, konuşamama ve boğulmaya bağlı ölümler görülüyor.



BADEM



Bilim insanlarının dünyanın en besleyici yiyeceği ilan ettiği badem, aynı zamanda çok da tehlikeli bir zehir kaynağı. Özellikle çiğ acı badem, siyanür dolu bir yiyecek. Bu zehrin etkinliğinin ortadan kalkması için acı bademin belli derecelere kadar ısıtılması gerekiyor. Evdeki fırınlarınızda bu işlemi yapamayabilirsiniz. Acı bademi çiğ yediğinizde aldığınız siyanür miktarı da sizi çok fazla endişelendirmesin. CDC'ye göre bademden zehirlenmek için çok yüksek miktarda tüketilmesi gerekiyor.



KİRAZ



Kiraz yediğiniz zaman çekirdeklerini ağzınızda çok uzun süre tutmamaya çalışın çünkü kiraz çekirdeği hidrojen siyanür adı verilen zehirli bir bileşik içeriyor. Ancak bu sizi çok da fazla endişelendirmesin. Çünkü kirazdan zehirlenmek için gerçekten çok fazla kiraz yemeniz gerek. 75 kilogram civarında bir yetişkinin günlük 703 miligrama kadar hidrojen siyanür tüketmesinde bir sakınca görülmüyor. Bu da yüzlerce kiraz çekirdeği anlamına geliyor.



KAYISI ÇEKİRDEĞİ



Peki kayısıyı yedikten sonra çekirdeğini kırıp içinden çıkan badem benzeri yemişi yemeyi kim sevmez? Ancak ne yazık ki şeftali, kayısı, elma gibi meyvelerin çekirdekleri, siyanür üreten amigdalin isimli bir bileşik içeriyor.



DOMATES



Sağlık deposu domatesin zehirli olabileceği kimsenin aklına gelmez. Ancak biyolojik olarak meyve sınıfında olan domatesin yeşil yapraklarında ve saplarında solanin adı verilen bir tür toksin bulunuyor. Bu toksin mide bulantısına, karın ağrılarına ve kaygıya neden oluyor.



MANTAR



Zehirli yiyecekler denince akla ilk gelenlerden biri de elbette mantar. Dünya üzerinde yüzlerce mantar türü var ve bunların bazılarının tüketilmesi tamamen güvenli ve sağlıklıyken bazıları da yiyeni kısa süre içinde zehirleyip öldürebilme gücüne sahip.

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