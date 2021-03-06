Faizsiz ev sistemini düzenleyen yasa kabul edildi!

Ekonomide yaşanan sıkıntı en çok çalışanları etkiledi. Konkordato ilen eden firmalar başta olmak üzere bir çok işletme, ekonomik kriz gerekçesiyle binlerce çalışanını işten çıkardı. Bazı işletmeler ise, ekonomik kriz gerekçesiyle ilginç terbirler almaya başladı. Bunların başında ise, çalışanların sosyal ve mali haklarda kısıtlamaya gidilmesi geliyor.