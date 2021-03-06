Faizsiz ev yasalaştı Faizsiz ev yasalaştı Faizsiz ev sistemini düzenleyen yasa kabul edildi. Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek ve BDDK’ya belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilecek. Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut, çatılı işyeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek.
Faizsiz ev sistemini düzenleyen yasa kabul edildi. Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek ve BDDK'ya belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilecek.
Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut, çatılı işyeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek.