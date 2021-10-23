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Faiz kararı altına yaradı! İşte yeni fiyatlar

Faiz kararı altına yaradı! İşte yeni fiyatlar Gram altın, faiz kararı sonrası 541 TL'ye yükseldi Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ile birlikte 541 lira seviyesine yükseldi.

Faiz kararı altına yaradı! İşte yeni fiyatlar
23 Ekim 2021 Cumartesi 19:40

Faiz kararı altına yaradı! İşte yeni fiyatlar

Gram altın, faiz kararı sonrası 541 TL'ye yükseldi Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ile birlikte 541 lira seviyesine yükseldi.

Gram altın, faiz kararı sonrası 541 TL'ye yükseldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ile birlikte 541 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ise 888 TL oldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ile birlikte 541 lira seviyesine yükseldi. Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 528,1 liradan tamamladı.

   

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