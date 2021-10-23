Faiz kararı altına yaradı! İşte yeni fiyatlar

İstanbul'da fırınlar ekmeğe zam yapmaya başladı İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2,5 lira olması için zam talebinde bulundu. Bazı ilçelerdeki fırınlar zammın henüz kesinleşmemesine rağmen ekmeğin fiyatını 2,5 liraya yükseltti. İstanbul'un diğer ilçelerindeki fırıncılar da fiyat artışı yapmayı bekliyor.