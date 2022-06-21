Eyüpsultan'da yol kenarındaki şüpheli paketten patlayıcı düzenek çıktı

5 milyon liralık dolandırıcılığı tapu memuru engelledi Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurunun dikkati sonucu yakalandı. Şanlıurfa Haliliye Tapu Müdürlüğü personelinin tespitiyle, ekonomik değeri 5 milyon lira olarak belirlenen gayrimenkul satışının önüne geçildi