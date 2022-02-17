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EYT'de yeni detay! Emekliliği uzayan sigortalılar dikkat!

EYT'de yeni detay! Emekliliği uzayan sigortalılar dikkat! EYT'de yeni detay! Emekliliği uzayan sigortalılar dikkat!

EYT'de yeni detay! Emekliliği uzayan sigortalılar dikkat!
17 Şubat 2022 Perşembe 13:25

Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili son dakika haberlerini takip ediyor. Yasadan kimin yararlanıp kimin yararlanamayacağı büyük merak konusu. EYT'de bir detay dikkat çekti. Emekliliği uzayan sigortalılar EYT'den yararlanabilecek mi?
Milyonlarca kişi EYT'nin kimleri kapsayacağını şartlarını ve kaç kişinin çıkması beklenen bu yasadan yararlanacağını merak ediyor. Posta gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde EYT ile ilgili önemli bir soruya yanıt verdi.

İşte EYT'den yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerektiği olası yasa tasarısının kapsamı ile ilgili o soru ve cevabı:.

Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?.

'EMEKLİLİĞİ 2 İLA 17 YIL UZAYAN SİGORTALILAR…'


EYT yasasının; 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 yıl arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak için aranan şartlardan, sigortalılık süresi ve prim ödeme koşullarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor..

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