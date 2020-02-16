Evlilik Birliğinin sonlanması Boşanma süresi ve iddet Süresi Nedir ? Boşanan Erkek Yada Kadın Ne kadar Süre sonunda tekrar Evlenebilir İddet süresi Nedir haberimizde...
Evlilik Birliğinin sonlanması Boşanma süresi ve iddet Süresi Nedir?
Evlilik Birliğinin sonlanması Boşanma süresi ve iddet Süresi Nedir ? Boşanan Erkek Yada Kadın Ne kadar Süre sonunda tekrar Evlenebilir İddet süresi Nedir haberimizde...
Şuanki durumda İnsanların yuvalarını eften püften sebepler ile yıkmak için çabalarken Evlilik birliğinin hangi nedenler ile sonlanabileceği Boşanmanın da dinimizce sünnet olduğunu ama her aile içersinde yaşanan olayların evliliği sonlandırması gerekmeyeceğine de değinelim Topluluk. Dinimiz gereği evliliğin vefaat , boşanma veya fesih sebeplerinden birisiyle sona ermesi halinde yeniden evlenebilmek için kadının beklemek mecburiyetinde olduğu adı İddet tir
İslâm'da kadının iddet süresi, evliliğin sona erme sebebine göre değişiklik göstermektedir.
1) Evlilik eşlerin ölümüyle bitmiştir , kadın dört ay on gün iddet bekler. Nitekim Kur'an'da şu ayet bu durum açıklamaktadır:
"İçinden ölenlerin geride bıraktıkları hanımları, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler." (el-Bakara, 2/234).
2) Hamile kadının iddeti doğuma kadardır. Burada evlenme gerek kocanın ölümü ve gerekse boşanma nedeni ile bitsin, hüküm değişmez.
"Hamile kadınların iddetlerinin sonu, çocuklarını doğurmalarına kadardır." (et-Talâk, 65/4) buyurulur.
3) Ayrılan kadınların iddeti, eğer gebe değilse üç hayız (kurû) zamanıdır . Bu da normal devam eden hayız gören kadınlarda yakbu süre aşık üç ay bir sürede tamamlanmış olacaktır :
"Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç hayız ve temizlenme süresi beklerler." (el-Bakara, 2/228).
4) hayızdan ümit kesilen yaşlı kadınlar için bu süre iddeti üç ay süredir :
İDDET MÜDDETİ NASIL KALDIRILABILİR ?
İddet müddeti durmak istemeyen bir an önce yuva yapmak isteyen hanımlar iddet müddetinin yok olması istekli bir dava da olarak , sürenin yok olması talep edebilir . TMK 132/3:“Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği bitiren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri durumlarında ise mahkeme bu süreyi yok edecektir . “
Bu dava için görevli mahkeme aile mahkemesidir. müddetin kaldırılmasını talep eden eş , hastaneden talep edeceği rapor ile hamile olmadığını kanıtlanması şarttır aksi halde evlilk yapamaz, iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilebilecektir. Ancak aile mahkemelerinde yapılan iddet kaldırma dava süreçlerinde dava görülmesinden sonra on beş günlük bir karar zamanı olmakta bu sürecin ardından ancak izdivaca başvurulabilir.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler