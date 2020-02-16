Evlilik Birliğinin sonlanması Boşanma süresi ve iddet Süresi Nedir ? Boşanan Erkek Yada Kadın Ne kadar Süre sonunda tekrar Evlenebilir İddet süresi Nedir haberimizde...

Evlilik Birliğinin sonlanması Boşanma süresi ve iddet Süresi Nedir?

Evlilik Birliğinin sonlanması Boşanma süresi ve iddet Süresi Nedir ? Boşanan Erkek Yada Kadın Ne kadar Süre sonunda tekrar Evlenebilir İddet süresi Nedir haberimizde. ..

Şuanki durumda İnsanların yuvalarını eften püften sebepler ile yıkmak için çabalarken Evlilik birliğinin hangi nedenler ile sonlanabileceği Boşanmanın da dinimizce sünnet olduğunu ama her aile içersinde yaşanan olayların evliliği sonlandırması gerekmeyeceğine de değinelim Topluluk. Dinimiz gereği evliliğin vefaat , boşanma veya fesih sebeplerinden birisiyle sona ermesi halinde yeniden evlenebilmek için kadının beklemek mecburiyetinde olduğu adı İddet tir

İslâm'da kadının iddet süresi, evliliğin sona erme sebebine göre değişiklik göstermektedir.

1) Evlilik eşlerin ölümüyle bitmiştir , kadın dört ay on gün iddet bekler. Nitekim Kur'an'da şu ayet bu durum açıklamaktadır:

"İçinden ölenlerin geride bıraktıkları hanımları, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler." (el-Bakara, 2/234).

2) Hamile kadının iddeti doğuma kadardır. Burada evlenme gerek kocanın ölümü ve gerekse boşanma nedeni ile bitsin, hüküm değişmez.

"Hamile kadınların iddetlerinin sonu, çocuklarını doğurmalarına kadardır." (et-Talâk, 65/4) buyurulur.

3) Ayrılan kadınların iddeti, eğer gebe değilse üç hayız (kurû) zamanıdır . Bu da normal devam eden hayız gören kadınlarda yakbu süre aşık üç ay bir sürede tamamlanmış olacaktır :

"Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç hayız ve temizlenme süresi beklerler." (el-Bakara, 2/228).

4) hayızdan ümit kesilen yaşlı kadınlar için bu süre iddeti üç ay süredir :