''Evden Uzaklaştırma'' Cezası Kaldırılıyor mu?

''Evden Uzaklaştırma'' Cezası Kaldırılıyor mu?

Herkes trafınca uzunca bir müddettir tartışma konusu olan evden uzaklaştırma konusu aslında tedbirmidir yoksa tahrik unsurumu?İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında çıkarılan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin durdurulması Kanunu'nda farklılık yapılması için harekete geçildi . İstanbul Sözleşmesi konusunda yapılan münakaşalar son günler de ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunmak üzere AK Parti'nin gündeminden dinmiyor..Öyle ki Erdoğan kurmaylarına "Bu sözleşme muhafazakar camiayı rahatsız ediyor.demişti geçtiğimiz haftalar içerisinde

YİK toplantısında, sözleşme kapsamında olan 6.284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önüne geçilmesi Kanunu'nun bir kaç maddenin muhakak huzur için değiştirilmesi gerektiği anlatıldı. En hasas nokta ise aile içi şiddette uygulanan 'Evden uzaklaştırma' önlemlerine dair çok menuniyetsizlik yaşattığı öyle ki karar neticesinde evinden ailesinden uzak kalan eşin cinayet işlediği yuvasını mahvettiği de açıkca ortadadır , bu alandaki kanun şartlarının yeniden gözden geçirilmesi yönünde görüş açıklandı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Sözleşmenin kanunları kaynaklı problem olmadı . Ama bu sözleşmeye bağlantılı çıkarılan Ailenin Korunması Kanunu'nun bazı hükümlerin hayata geçirilmesine yönelik sorunlar çok çıkıyor . Şiddeti önleyeceğiz derken ipin ucu kaçırılıyor..dedi

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