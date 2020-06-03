Esnek Çalışma Sonrasında Şok Karar Belli Oldu Covid 19 Pandemi Tedbirleri

Esnek Çalışma Sonrasında Şok Karar Belli Oldu

Esnek Çalışma Sonrasında Şok Karar Belli Oldu Covid 19 Pandemi Tedbirleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 pandemisi kapsamında Çalışmalaraına tüm Hızıyla devam ederken 22 Mart tarihinde başlayan kamuda esnek çalışma şekli bitişiyle , kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken tedbirlerde tek tek su yüzüne çıktı .

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tüm bakanlıklara da iletilmiş olan tedbirler içerisinde ; servis araçlarından bina girişine, ofis ortamında maske kullanımından yemekhane dede yeni düzenine kadar birçok madde yi barındırıyor . Normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tedbirler şu şekilde :

Servis Aracı Saatine Yoğunluk En Aza İnsin Diye Çift Mesai

* Servis araçları ile hizmete ait tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek açıklanacak .

* Araçlarda el dezenfektanı ve tek kullanımlık maske olmazsa olmazı .

* Olası yığılmaların önüne geçilmesi için servis hareket saatleri tekrar düzene girecek gerektiriyorsa erken saatlerde birden fazla seferler yapılacak .

* İş yerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut ısıları kontrol edilecek. Geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler hazır olacak .

* Sosyal mesafeyi sağlamaya yönelik te kurum girişlerinde mesafe alanları çizilerek işaretlemeleri tamamlanmış olacak .

Toplantılar Telefon Yöntemiyle Yapılacak

* Ofisler sık aralıklarla klima sisitemi pasif hale getirilerek doğal yollarla havalandırılacak. Havalandırma sistemlerinin bakımı gözden geçirilecek.

* Toplantı, birebir görüşme hallerini gerektiren ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla tamamlanacak .

* Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek. Daha az sayıda çalışanlar bir arada yemek yiyerek ortamdan ayrılacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni tekrar yapılandırılacak .

* Yemekhane girişlerinde uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafe korunacak . Tek kullanımlık ürünlerle kumanya dagıtılabilecek . Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları kaldırılacak .