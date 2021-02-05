Esnafın borçlarını 1 yıl değil 6 ay erteledi, üstelik faiz işlemeye devam edecek

Kamuoyuna “müjde” diye duyurulan karar, esnafı hüsrana uğrattı. Ödeyemediği kredi taksitlerinin bir yıl faizsiz ertelenmesini talep eden esnaf, yeni kredilerle daha da borçlandırılacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Esnaf ve sanatkâr, Halk Bankası’na olan kredi borçlarının bir yıl süreyle faizsiz ertelenmesini isterken, hükümet 6 ay süreyle ertelediği borçlara faiz de işletilmesine karar verdi. Borcunu ödeyemeyen esnafın, yeni kredi kullanarak daha da borçlanmasının önü açıldı.

TESK Başkanı Bendevi Plandöken, ocak ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a esnafın taleplerini iletmişti. Altı başlık altındaki taleplerden birisi de esnaf ve sanatkârların kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesi ve kredi kullanamayan esnaf, sanatkârlara en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasıydı.

Erdoğan da bu görüşme sonrasında Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerin 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin erteleneceğini açıkladı. Bu açıklama devletin Anadolu Ajansı tarafından kamuoyuna “müjde” olarak duyuruldu. Ancak “müjde” esnafı hüsrana uğrattı.

‘ESNAFI RAHATLATMAZ’

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre:

- Salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnafın 31 Aralık öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerinden vadesinde ödenmeyen borçları ile 1 Ocak-30 Haziran arasında vadesi dolacak olan borçlar 6 ay ertelenecek.

- Taksitlere, bankanın uyguladığı faiz üzerinden faizlendirme yapılacak.

- Erteleme dönemi boyunca taksit/ anapara borcu ve tahakkuk edecek faiz, kalan taksitlere eklenecek.

- Örneğin esnaf 36 aylık kredi kullandı. Bu kredi borcu 6 ay ertelenecek ancak kredi süresi 6 ay uzamayacak. Borç, mevcut taksitlerin üzerine eklenecek. Esnaf sonrasında ödeyemezse yine icralık olacak.

- Bankanın erteleme döneminde uğrayacağı gelir kaybı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütçeden karşılanacak.

Kararı değerlendiren TESK’ten yetkililer, “Esnaf ve sanatkârın ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini istemiştik. İstediğimiz sıfır faizle bir yıl ertelemeydi.

Oysa çıkan karar faizli 6 ay erteleme” değerlendirmesini yaptı. Düzenlemenin çözüm olmayacağına işaret eden TESK temsilcileri, “Örneğin bir kahvehane düşünün. Kredi kullanmış. Borcunu ödeyememiş. Salgın nedeniyle de kapalı. Para kazanamıyor. Ancak borç faizinin üzerine faiz binmeye devam ediyor. Bu düzenleme esnafı rahatlatmaz” diye konuştu.