Eski tip ehliyeti yenilemeyenler dikkat! Bakanlık uyardı! Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için NVİ'den mesaj var!

Eski tip ehliyeti yenilemeyenler dikkat! Bakanlık uyardı! Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için NVİ'den mesaj var!

Eski tip ehliyetlerin değişimi için süre azalıyor. Ehliyet yenileme için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) cep telefonlarına mesaj göndererek uyarılarda bulundu. Son tarih ise 31.12.2022. Hangi belgeler ile yenileme işlemi yapılacak? Sağlık Raporu nereden alınacak? İşte detaylar...

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi.

Sürücü Belgesi Randevusu Nasıl Alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

Kimlik Belgesi Olmadan Sürücü Belgesi Başvurusu Yapılabilir mi?

Kişinin kendini ispatı ve doğruluğu sorgulanabilen kimlik belgeleri ile başvuru yapmaları zorunludur.

2022 Ehliyet yenileme evrakları nelerdir?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)

Sağlık raporu nereden alınacak?

Aile Hekimi ücretsizdir. Kişilerin ehliyet almasına engel olan bir rahatsızlıkları yok ise sağlık ocaklarına gidip bu belgeyi ücretsiz alabilirler. Aile hekimi tarafından devlet hastanesine yönlendirilirse tek bir hekim muayenesi 50 TLdir. Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanesi tek hekim ücreti ise 75 TLdir.

2022 Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280+60 TL'dir.

Sürücü Belgeleri İçin Değerli Kâğıt Bedeli, Harç Bedeli ve Vakıf Payı Neye Göre Belirlenir/Nerelere Yatırılır?

--*Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine,

--*Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.

--*Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler (vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilir.

--*Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 31.12.2022 tarihine kadar yapılan başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Karayolları Trafik Yönetmeliği geçici 10 uncu maddesine göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir”.--*Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde de 31.12.2022 tarihine kadar indirimli değerli kâğıt ve vakıf payı ödenir.

Yeni Tip Sürücü Belgelerinin Eski Tip Sürücü Belgelerinden Farkı Nelerdir?

Ulusalarası nitelikte olması,

Güvenlik unsurları uluslararası standartlara uygun olması,

Süreli olması,

Sürücü sınıf sayısının 17 olması,

KAÇ YIL GEÇERLİ

Yeni tip sürücü belgelerinde sınıfına göre sağlık raporu 5 yıl veya 10 yıl geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gerekmektedir.

NVİ MESAJ ATTI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği mesaj ise şöyle oldu;