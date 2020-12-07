0
0
0
0
0
0
0
0

Eski CHP'li bakan coronadan vefat etti

Eski bakan coronadan vefat etti CHP eski Milletvekili ve eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Eski CHP'li bakan coronadan vefat etti
07 Aralık 2020 Pazartesi 14:34

 Eski bakan coronadan vefat etti

 Eski bakan coronadan vefat etti CHP eski Milletvekili ve eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

CHP eski Milletvekili ve eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Ankara Angora Evleri’nde ikamet eden 77 yaşındaki eski bakan İrfan Gürpınar’ın yaklaşık iki hafta önce yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda entübe edilerek tedaviye alınan Gürpınar, bugün hayatını kaybetti.

Gürpınar’ın vefat haberini site yöneticisi Mehmet Kemal Ünsal açıkladı. Gürpınar yarın Abdurrahman Karamanlıoğlu Cami’inde kılınacak öğle namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber