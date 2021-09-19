Eski Bakan Ziya Selçuk ne demek istedi?

ZİYA SELÇUK NE ANLATMAK İSTEDİ!

“Ziya Selçuk ne demek istemişti!” başlıklı yazısıyla okuyucularının karşısına çıkan Abdurrahman Dilipak 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk’un “Bizim orijinal ve özgün eğitim sistemi kurma ihtiyacımız var. Sizi çok farklı bir gelecek bekliyor. Dijital, fiziksel, biyolojik olanın aynı bedenle bütünleşeceği bir çağa doğru gidiyoruz. Singularity çağı. Yani 20 sene sonra hepinizin vücutlarında çiplerin olacağı, herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bizim bu konularda mesafe almamız şart. Bugün ilkokula başlayanlar 2040 yılında iş hayatına atılacak. Büyük ölçüde yapay zeka marifetiyle robotların hakim olduğu, işlerin yüzde 80’ine yakın robotların yaptığı bir çağ olacak. Bu çağ aynı zamanda bir müjdeyi de taşıyor. Bizim daha fazla insanlaşmamıza yol açacak. Çünkü eğitim beşeri, insan yapan süreçtir. Biz daha fazla insanlaşmak için daha fazla bilime, sanata ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple gelecek o kadar da karamsar olmamızı gerektiren bir muhteva taşımıyor” konuşmasını okuyucularına aktarırken Ziya Selçuk’un bu açıklamalarını cümle cümle analiz etti.

ŞEYTAN BUGÜN YALANLARINI KİMLER ÜZERİNDEN SEVRİS EDİYOR

Yeni Akit yazarı Dilipak uzunca yazısının özetinde Selçuk,’un Singularty çağından söz ettiğini ve 20 yıl sonrasına tarih verdiğini belirterek “2040’da, bu proje gerçekleşirse bugünkü insanların birçoğu hayatta olmayacak. Bu tarih “Tarihin sonu”. GreatReset’in “Ölümsüzlük projesi” ile insanların çoğunun beyni ve geni kopyalanıp arşivlendikten sonra ya uyutulacak ya da kompoza dönüştürülecek. Selçuk’un ifade ettiği gibi işlerin %80’ini robotlar yapacaksa, o insanlara ne gerek var. O gün öğretmen, öğrenci, asker, polis olmayacak. Dünya Humanoidler, Siborglar, Avatar’lar ve Klonoid’lere kalacak! Enerji ve emek maliyeti yok. Ülke sınırları, rejim ve iktidar yapıları, bürokrasi de yok. “Şeytanın Hz. Havva’ya söylediği “yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat yalanı bugün, ahir zaman fitnesi olarak tekrarlanıyor. O Şeytan bugün o yalanlarını kimler üzerinden servis ediyor aceba!” sorusunu sordu.

Dilipak bu yazısıyla gelecekteki yaşama dair oldukça dikat çekici bir analizde bulunurken yazısını “Böyle giderse, gelecek günler geçen günleri aratabilir. O zaman “Tarihin sonu”nu getirecek bir “Medeniyetlerarası çatışma”ya hazır olun.” Uyarısıyla sonlandırdı.