Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm

Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki eşi ile 3 çocuğuna işkence yaptığı ortaya çıkınca tutuklanan madde bağımlısı Ramazan Çakmak'ın yargılanmasına başlandı. Hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen Çakmak, evde muska bulunca çocuklarını kemer ve sopayla dövdüğünü söyledi.

Şanlıurfa'nın Yavuzselim Mahallesi'nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıllık eşi Narin Çakmak'a şiddet uyguladı. 4 çocuk annesi Narin Çakmak da 6 ay önce ailesinin yanına yerleşip, boşanma davası açtı. Ramazan Çakmak, 2 ay önce 'vakit geçirme bahanesi' ile çocuklarını alıp, evine götürdü. Ancak geri getirmedi. Bunun üzerine Narin Çakmak, çocuklarını almaya gitti. Ancak Ramazan Çakmak, eşine şiddet uyguladı. Narin Çakmak, 2 yaşındaki oğlunu alarak ailesinin yanına geri döndü.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNDE MORLUK VE ŞİŞLİKLER VARDI

Bu olaydan birkaç gün sonra babalarının evinden dışarı çıkan çocukların yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Çakmak'ı aradı. Hemen eşinin yaşadığı eve gelen Narin Çakmak, polisi arayarak şikayette bulundu. Tedaviye alınan ve pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocuklar annelerine teslim edilirken, gözaltına alınan Ramazan Çakmak 16 Eylül günü tutuklandı.

''İNTİHARA KALKIŞTIM''

Hakkında 'eziyet etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazan Çakmak'ın, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Ramazan Çakmak, eşinin evden ayrılmasının ardından tekrar barışmak istediğini, ancak mümkün olmayınca intihara kalkışarak, kendisini silahla yaraladığını söyledi.

EVİNDE MUSKA BULUNCA KENDİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi gördüğünü ve vakit geçirmek için çocuklarını alarak eve geldiğini, bu sırada kayınvalidesi tarafından yapıldığını ileri sürdüğü bir muska bulduğunu belirten Ramazan Çakmak, "Muskayı görünce kendimi kaybettim. Çocukları dövdüm. Ancak o an nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Birkaç tokat attım. Ben çocuklarımı döverken sopa ve kemer de kullandım ancak çok pişmanım" dedi.

KOMŞULARI TANIK OLDU

Mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan suç duyurusunda bulundu. Dosyada adı geçen çocukların işkence görmesine şahit olan komşunun tanık olarak dinlenmesini talep eden Avukat Ilık, sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Sanık babanın avukatı ise müvekkilinin tahliye edilerek psikolojik tedavi görmesini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.