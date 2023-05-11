0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0

Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Beyefendiye atılan oylar ne olacak?

Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Beyefendiye atılan oylar ne olacak?

Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Beyefendiye atılan oylar ne olacak?
Admin
Admin
11 Mayıs 2023 Perşembe 17:52

Ünlü spor spikeri Ertem Şener, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin durumunu takipçilerine sordu. Şener, "Yurt dışında Muharrem İnce beyefendiye atılan oylar ne olacak?" dedi. Takipçileri, Ertem Şener'den siyasi tartışması başlatmamasını istedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu kararın ardından ünlü spor spikeri Ertem Şener'den sosyal medyada tartışma yaratan bir paylaşım geldi.

"OYLAR NE OLACAK?"

Ertem Şener sosyal medya hesabından, "Yurt dışında Muharrem İnce beyefendiye atılan oylar ne olacak?" paylaşımı yaptı.

Fatih Tezcan cezaevinden görüntülü mesaj yolladı! Kılıçdaroğlu'nun avukatı iddialar sonrası harekete geçti
Fatih Tezcan cezaevinden görüntülü mesaj yolladı! Kılıçdaroğlu'nun avukatı iddialar sonrası harekete geçti
0
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm
0
Milas'ta hastane önünde cansız beden bulundu
Milas'ta hastane önünde cansız beden bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.