Erdoğandan bir müjde daha! 'Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı' 'Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı' Erdoğan: Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında 12 bin engelli kardeşimiz için daha istihdam imkanı açtık. Engelli kardeşlerimizin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin arttığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Memur Ataması programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Engelli kamu personeli atama töreninde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün atamasını yapacağımız 2 bin 927 engelli kardeşimize işlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Hükümete geldiğimizde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur vardı. Biz yaptığımız 63 bin atama ile engelli kardeşlerimizin hayata katılmalarına, topluma faydalı işler üreten kişiler olmalarını sağladık.

Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında 12 bin engelli kardeşimiz için daha istihdam imkanı açtık. Engelli kardeşlerimizin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin arttığını görüyoruz. Engelli vatandaşlarımız da kabiliyetlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabilmekte iyi konumlara gelebilmektedir.

Bu kapsamda 3 bin 200 engelli vatandaşımıza kendi işini kurabilmesi için 65 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın onun dışındaki her engeli aşacak iradeye, imkana, güce sahibiz.

Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşlarımızın hangi şartlar içinde hayatını sürdürdüğünü de çabuk unuttuk. Her türlü insani imkandan yoksun şekilde yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede sokağa çıktığında horlanan engelliler vardı. Herhangi bir ailede engelli bireyin olmasının o ailenin hayatının kararması anlamına gelen dönemler yaşadık.Hükümete geldiğimizde ülkemizin her kesimi gibi engellilerimizi de ihmallerin, dertlerin, beklentilerin içinde bulduk. Sorunun çözümü için dört bir koldan çalışmaya başladık. Öncelikle ailelerinin üzerindeki maddi yükleri alacak çalışmalar yaptık. Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldık.

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Kaynaştırma eğitimi alan engelli sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel eğitim sınıflarında eğitim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına dayandı. Üniversitelerimizde engelli öğrenciler koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Hayatın her alanda engellilerin hizmetlere ulaşmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturduk.

Desteklerle, ulaşım uygulamaları vasıtasıyla engellilerin hayata katılımlarını kolaylaştırdık, teşvik ettik. Engellilerimizin önleri açıldığında neler başarabileceklerine spor alanında şahit oluyoruz. Uluslararası müsabakalarda madalya üstüne madalya kazanan engelli sporcularımız bayrağımızı gururla dalgalandırırken bizi de sevince boğuyor. Şimdi de hazırladığımız 2030 engelsiz vizyon belgesi ile tüm çalışmaları daha ileriye taşımayı engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanmalarını hedefliyoruz. Çünkü biz her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyor onları Allah rızası için hizmet veriyoruz.Ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde onların asırlık yürüyüşlerine istikamet veren dönüm noktaları vardır. Anadolu'da bu şekilde pek çok dönüm noktası yaşadık. Yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içindeyiz. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizi ve onun açığa çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Vesayetten darbelere, terörden ekonomik tuzaklara kadar nice sınavları göğüslemiş ülke olarak bu sıkıntıların üzerinden de geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. dikkat ederseniz artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi enflasyonu tek haneli rakamlara indirme var. Ekonomi programımızın birinci amacı insanlarımızı işsiz, aşsız, gelirsiz bırakmamaktır. Yani istihdamı güçlendirmektir.

Salgın döneminde 3 milyon artı istihdam sağladık. Toplam istihdamı tarihimizde ilk defa 30 milyonun üzerine çıkardık. Sanayi, üretim ve lojistik tarafında işler zaten yolunda gidiyor. Baharla birlikte turizm ve işaat sezonunun artmasıyla istihdam oranı hızla artmaya devam edecektir. Sürekli felaket senaryosu yazarak karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz ayları ile birlikte bu tablonun olumlu etkilerini görmeye başlayacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.