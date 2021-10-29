Erdoğan’dan Ahmet Davutoğlu’na sürpriz davet Erdoğan’dan Ahmet Davutoğlu’na sürpriz davet AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Atatürk Kültür Merkezi açılışına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da davet edildi.

Erdoğan’dan Ahmet Davutoğlu’na sürpriz davet

Erdoğan’dan Ahmet Davutoğlu’na sürpriz davet AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Atatürk Kültür Merkezi açılışına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da davet edildi.

Taksim'de 2008 yılından beri kapalı bulunan Atatürk Kültür Merkezi yıkılarak yerine aynı isimle inşa edilen binanın açılışı bugün yapılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bugün yapılacak açılış, ilginç bir ilke de sahne olacak.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak sözkonusu açılışın törenine Gelecek Partisi de resmi olarak davet edildi.

Davete Genel Başkan Ahmet Davutoğlu yerine Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın katılacağı belirtildi.

Böylelikle, Gelecek Partisi'ne kuruluşundan bu yana ilk kez resmi bir davet gönderilmiş oldu.