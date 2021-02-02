Erdoğan yüz yüze eğitim için tarih verdi!

Okullar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya ve ülkemiz için oldukça zor geçen 2020'nin ardından büyük umutlarla girdiğimiz 2021'i, büyük şahlanış yılı olması gayreti içindeyiz. Bu amaçla, salgınla mücadelemize ve diğer yandan yatırımlarımıza hız verdik.

Mesela yılın 2. günü Fırat Nehri üzerinde inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü ve bağlantı yolunu hizmete açtık.

''Ülkemizde mikro uydu tesisi kurmaya başladık''

TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak'ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor. Bu amaçla ülkemizde mikro uydu tesisi kurmaya başladık.

Geniş bir kullanım alanına sahip uzay ve teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

Türkiye'de görev yapan AB elçileri ile yaptığım toplantıda, ilişkilerimizi saygı ve ortak hedeflerde geliştirmeyi teyit ettik. Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekoru kıran iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

''8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik''

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapıp, yeni yılın yapılacaklarını konuştuk.

Silvan projesi, GAP'ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak, Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz.

25 Ocak'ta Elazığ'a gittik. Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik. Elazığ'da inşa ettiğimiz 20 bin konutun kalanını da yaza kadar bitireceğiz. Bu tür projelerde sadece konut yapmıyoruz. Okulu, camisi, çarşısı ve yeşil alanlarıyla adeta yepyeni şehirler inşa ediyoruz. Bir kez daha bu konutların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

''Ülkemiz her alanda bölgesel ve liderlik politikası izlemektedir''

Reform dediğimiz değişim gündemi dinamik bir süreci ifade ediyor. Bizim görevimiz, milletimizin değişen şartlarına ve beklentilerine göre yeni reform süreci oluşturmaktır. Geçmişte bırakınız dünya ile rekabet etmeyi, kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılamayacak bir ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünküler bir olabilir mi? Avrupa'dan ABD'ye, Asya'dan Afrika'ya kadar köklü siyasi ekonomik çalkantılar yaşanırken, Türkiye'nin olduğu yerde çakılı kalması düşünülemez.

İnşallah bu defa küresel siyasi ve ekonomik değişimin önünden giderek hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz bu amaçla her alanda bölgesel ve liderlik politikası izlemektedir. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin detaylı analizi dışında birçok kurumla görüşmeler yapıldı.

Her kesimin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Bu taslakları kendi içimizdeki kurumlarla ve ittifakımızla nihai aşamaya getireceğiz.

''Yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık''

Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir.

Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık.

''Nakdi ücret desteği vermeye başladık''

Salgın süresince Türkiye'nin direnci kırılmadığı gibi tam tersine önüne yeni fırsatlar çıktı. Türkiye, yardımseverliğini tüm dünyaya yeniden gösterdi. Aşı ve ilaç geliştirmeye kendini adayan bilim insanlarımızın tutkusu, öğretmenlerimizin çabaları tamamladı. Hafızalarınız tazelemek adına verdiğimiz desteklerin bazılarını söylemek istiyorum. 650 bin emeklimizi kapsayan en düşük emekli maaş ödemesini bin liradan 1500 liraya yükselttik.

Bay Kemal, danışıklı dövüşle öyle çöp konteynırından aldatmak üzere vatandaşlarımızı "aç açık sefil" gibi spekülasyonlarla milletimizi aldatamayacaksın. Sen böyle söyledikçe, bak partin parçalanmaya başladı. Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği vermeye başladık. Sosyal koruma kapsamı kapsamında verilen hibe desteği rakamı, 49 milyar liraya geçti. Diğer SGK ve İŞKUR destekleriyle bu rakam 71 milyar liraya ulaştı.

''Ülkemizin risk primi düşüyor''

Son yapılan analizler G20 ülkeleri içinde pozitif ivme ile kapatabilecek ülkelerin Çin ve Türkiye olduğunu gösteriyor. Amacımız yatırımların çoğalması, üretim kapasitemizin gelişmesidir. İhracat cephesinde de işler güzel gitti. Tüm sıkıntılara rağmen 169,5'luk bir ihracat rakamıyla kapatarak hedefi aştık. Mali disiplinin korunmasına özen göstererek, 2020 açığını %3,6 civarında tuttuk. Aynı anlayışla 2021 bütçe açığı hedefimizi de %3.5 olarak belirledik.

Türk Lirası Dolar'a karşı %18, euro'ya karşı %16 düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi ivmeye sahip oldu. Vatandaşlarımız da tasarruflarında TL'ye döneme başladı. Son 3 aylık dönemde, gerçek kişiler 4 milyar dolara yakın döviz sattılar. Ülkemizin risk primi de düşüyor.

Son 3 ayda, 16 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Ekonomi de sorunlu alanlarını biliyoruz. Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketicide oluşturduğu tahribatın farkındayız.

Gıda ürünlerindeki fahiş fiyat

Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Bugün en önemli konularımızdan biri de buydu. Hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre önlem almak açıktır. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz.

Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Yılın 2. yarısında gıda fiyatlarındaki oynaklığın düzeleceğine inanıyoruz. Ve bunları yakından takip ediyoruz. Piyasa gözetimini kararlılıkla takip edeceğimizin altını çiziyorum.

Erken uyarı sistemi kurarak, çok hızlı bir karar alma mekanizması kuracağız. Rekabet kurumunu da hızlı harekete geçireceğiz. Bu özel sektörle işbirliği içerisinde yürüyebilecek bir iştir. Özel sektörün üzerine düşenleri yapması şarttır. Gıdada piyasa denetimini kararlılıkla uygulayacağız. Gıda komitesi gereken tedbirleri almaya başladı.

Okullar ne zaman açılacak?

15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak.

Kısıtlamalar gevşetilecek mi?

Bugünkü kabine toplantımızda salgın tedbirlerini yeniden gözden geçirdik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen öncelikler doğrultusunda sürüyor. Koronanın mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz.