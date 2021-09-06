Erdoğan: Yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz

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Yarından itibaren çalışma hayatında da yeni bir dönem başlıyor. Bakanlığın genelgesine göre işverenler aşı olmayan çalışanlarından haftada bir PCR testi isteyecek. Aksi halde işveren çalışanı tazminatsız çıkarabilir.

AŞILAMANIN hızlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir adım attı. Bakanlık, 2 Eylül'de 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda, aşı olmayan işçilerden 6 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işveren tarafından istenebileceği ve test sonuçlarının gerekli işlemler için işyerinde kayıt altında tutulabileceğini bildirdi.

İŞVERENE REHBER OLDU

Bakanlığın gönderdiği yazı, işverene işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması için gerekli rehberlik hizmetlerinin sağlanması anlamında çok önemli. İşverenler işyerinde gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü. Bu tedbirler ise teknolojik koşullara, işyerinin durumuna ve üretim ekipmanlarına göre iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından belirleniyor. İşte Bakanlığın yazısı bu anlamda işverenlere yol gösteriyor ve aşısız işçilerden test isteme hakkı veriyor. İşverenlerin bu haklarını hukuka uygun olarak kullanması gerekiyor.

TAZMİNATI DA YANAR

Yazı sonrası bütün işyerlerinde yarından itibaren aşı olmamış işçilerin tespiti ve PCR testi sonuçlarının istenmesi yönünde uygulamalar hayata geçirilecek. Aşı olmamış işçi, işverenin test istemesine rağmen reddederse bu durumda işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu nedenle işverenlerin test istemesi halinde işçilerin önünde iki yol var. İşçi ya aşılarını olmaya başlayacak ya da haftada bir negatif PCR testi sonucunu işverene iletecek. Bunları yapmadığı takdirde işveren 6 gün içerisinde işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir.

İŞVEREN KARARI NASIL UYGULAMALI?

Bakanlık yazısı sonrasında işverenlerin aşı olmayan işçilerin belirlenmesi ve PCR testi zorunluluğunun uygulanması için bazı esaslar belirlemesi gerekliliği doğdu. İşverenler şu adımları izleyerek, bir uygulama esası belirleyebilirler:

¦ Çalışanların aşı kartlarını istemek ve söz konusu bilgileri işçilerin özlük dosyasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak saklamak.

¦ Aşı olmayan işçilere yazı çerçevesinde aşı olmanın işyerinde belirlenen bir iş sağlığı ve güvenliği tedbiri olduğu ve aşı olmamaları halinde kendilerinin ve iş arkadaşlarının sağlıklarını tehdit edeceklerini ve buna bağlı olarak da hukuki sorumlulukları bulunduğu yazılı olarak kendilerine tebliğ edilmeli.

¦ Aşı olmayı reddeden çalışanların haftanın hangi günü ve ne şekilde PCR negatif test sonucunu işverene sunması gerektiği açıkça belirtilmeli.

Ücretsiz test talimatı verilebilir

PCR testi işyeri için bir iş sağlığı ve güvenliği tedbiri olduğu ve bunun maliyeti işçiye yansıtılamayacağı için işçi herhangi bir maliyete katlanmamalıdır. Yazı sonrası Sağlık Bakanlığı'nın da aşı olmayan işçilerin işverenden alacakları PCR zorunluluğu yazısına istinaden ücretsiz olarak test olabileceğine dair bir talimat vermesi söz konusu olabilir.