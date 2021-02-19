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Erdoğan müjdeyi vermişti! Detaylar netleşiyor

Erdoğan müjdeyi vermişti! Detaylar netleşiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Reform paketinin detayları netlik kazanıyor. İşte kritik düzenlemeler...

Erdoğan müjdeyi vermişti! Detaylar netleşiyor
19 Şubat 2021 Cuma 13:34

HAFTAYA MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda Meclis'in gündemine geleceğini açıkladığı reform paketlerinin ayrıntıları netlik kazanıyor. Merakla beklenen reform paketlerinde vatandaş odaklı düzenlemeler yer alıyor. İcradan ‘yok’ pahasına satışın önüne geçilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geleceğini açıkladığı reform paketlerinin ayrıntıları netleşiyor. Vatandaş odaklı düzenlemelerin yer aldığı paketler kapsamında icra satışlarına çeki düzen gelecek.

Vatandaşa kendi malına kendisinin müşteri bulmasına olanak tanınacak. Böylece mallarını piyasa değeri ile satıp borçlarını kapatabilecekler. İcrada satışa çıkan taşınır ve taşınmaz malların yok pahasına satışı da önlenecek.

Faturayı kapsayacak

Örneğin vatandaş bir iş için tazminat davası açacaksa önce idareye işlem için başvuruyu yapıyor. Genel olarak bu tür durumlarda 60 günün sonuna kadar bekletiliyor. Kendisine yanıt verilmediğinde yargı yoluna gidiyor.

Aynı şey faturalar dahil birçok işlemi kapsıyor. Reform paketlerinin hazırlanması sırasında bu konu detaylı olarak ele alındı ve sürelerin düşürülmesine karar verildi.

Boşanma süreci kısalıyor

Boşanma sürecinin hızlandırılması, çocukların en az etkilenmesi ve aile kurumunun zarar görmemesini sağlayacak mekanizma oluşturulması da gündemde.

Davalarda tarafların 'haklı' olduklarını ispatlama uğruna birbirlerine ağır ithamlarla yüklenmesinin önlenmesi için aile arabuluculuğu oluşturulacak.

Dava açma süresi 30 gün

Vatandaş açısından çileye ve hak kayıplarına neden olan idari işlemlere karşı dava açılma süreci de yeniden ele alınıyor. Bakanlıklar, belediyeler başta olmak kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları eylem ve işlemlere dava açmak isteyen vatandaş 60 gün beklemek zorunda kalıyor.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "60 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. 60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir" hükmü değiştiriliyor. Bu süre 30 güne indiriliyor.

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