Erdoğan müjdeyi saat kaçta açıklayacak? İşte detaylar...

Başkan Erdoğan ilan etmişti: Müjde günü geldi

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Günlerdir sosyal medya ve yazışma gruplarının gündeminde olan "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" sorusu bugün cevabını buluyor. Karadeniz doğalgazı müjdesinde olduğu gibi tüm Türkiye bugün Başkan Erdoğan'ın müjde açıklaması için millete sesleniş konuşmasını bekliyor. İşte çok sayıda tahminin yürütüldüğü müjde konusuyla ilgili son dakika ayrıntıları

ERDOĞAN MÜJDEYİ NEREDE VE SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?

---İki ihtimal var;

Ayrıca Erdoğan'ın müjdeyi bugün TBMM'de yapacağı grup toplantısında açıklama ihtimali olmasına karşın 'Millete sesleniş' konuşması olarak akşamüzeri gerçekleştirmesi de gündemde.

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde ile ilgili açıklamalarına kilitlendi. Adeta nefeslerin tutulduğu ve daha önce Karadeniz Doğal gazında olduğu gibi heyecan oluşturan müjde açıklamasına artık saatler kaldı. Erdoğan'ın önceki gün ilan ettiği ve "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözleriyle duyurduğu büyük gün resmen geldi ve gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.

EKONOMİK BİR MÜJDE OLABİLİR

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular ve Erdoğan'ın müjdesi ile ilgili son dakika ayrıntıları:

YERLİ AŞI OLABİLİR Mİ?

İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

DÜN GELEN UZAY VİZYONU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

YENİ ANAYASA DA GÜNDEMDE

Diğer yandan henüz çalışmaları şekillenmemiş olsa da Yeni Anayasa da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde gündeme getirdiği konulardan oldu. Reformlarla birlikte siyaset kulislerinde gündem yaratan bir açıklama da Yeni Anayasa ile ilgili olmuştu.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde vereceğim" haberi sosyal medyada da büyük ses getirdi. Sosyal medyadan, kısa süre içerisinde Erdoğan'ın açıklamasını destekleyen mesajlar yağdı.