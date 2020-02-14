Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde Alkışlanan Sözleri Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde konuşmaları Ayakta Alkışlandı....

Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde Alkışlanan Sözleri

Erdoğan'ın Pakistan Meclisi'nde konuşmaları Ayakta Alkışlandı....

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin oldukça güçlü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a resmi bir ziyarette bulunana Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te konuşmaları olay oldu!.

iki ülke arasındaki güçlü bağların ebediyen süreceğini açıklandı.

"PAKİSTAN HALKININ EKMEĞİNDEN ARTIRARAK GÖNDERDİĞİ YARDIMLARI UNUTMADIK"

Türkiyenin öncü sü'"Pakistan millet Kurtuluş Savaşımız yaşandığı esnada ekmeğinden yemeğinden kısarak bizlere yaptıkları yardımları unutmadık. İşte şuan da da bizim için Keşmir!in değerio şekilde dir.

Pakistanlı konuşmaları dinleyen vekiller bu sözleri 10 dakika boyunca coşkulu kendilerine has tarzlarıyla ayakta alkışladı.

Pakistan Meclis'inde çok sevilen konuşmalar, masaya vurularak alkış tutuldu.

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