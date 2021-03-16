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Erdoğan'ın koruması intihar etti: Cenazeme kimse gelmesin

Erdoğan'ın koruması intihar etti: Cenazeme kimse gelmesin Erdoğan'ın koruması intihar etti: Cenazeme kimse gelmesin Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru M.A.B.’nin dün sabah saatlerinde intihar ettiği öğrenildi.

Erdoğan'ın koruması intihar etti: Cenazeme kimse gelmesin
16 Mart 2021 Salı 11:38

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru M.A.B.’nin dün sabah saatlerinde intihar ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli M.A.B isimli polis memuru dün sabah saatlerinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Sabah göreve gelmemesi ve telefonunun kapalı olması üzerine eve giden ekip arkadaşları, çilingir yardımıyla eve girince polis memurunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Odatv'de yer alan habere göre; Evinde yaklaşık 4 aydır yalnız oturan koruma polisinin yanında silahla bulunduğu aktarılırken, M.A.B.’nin bir de mektup bıraktığı belirtildi.

28 yaşındaki M.A.B.’nin bıraktığı mektupta ise polis merkezinde baskı gördüğü satırları kaleme aldığı görüldü.

M.A.B’nin bulunan mektubunda şu ifadelere yer veriliyordu:

Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme M. Y. komiserim hariç hiçbir rütbenin gelmesini istemiyorum.”

Polisin olayla ilgili soruşturmaya devam ettiği öğrenildi.

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