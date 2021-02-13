Erdoğan'ın görevden aldığı iki kritik isim!

Görevden almalarda dikkat çeken iki kritik isim!

13 Şubat 2021- Sayı : 31394 Resmi Gazete'de çok sayıda atama ve görevden almalar yapılmıştır.

Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Erdem BAŞÇI,

- Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kemal MADENOĞLU,

görevden alındı.

Daha önce Merkez Bankası Başkanı iken görevden alınan daha sonra da İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak atanan Erdem BAŞÇI şimdi de görevden alındı.

Diğer yandan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık yaptığı dönemde Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Kemal MADENOĞLU'nun görevden alınması da dikkat çekmektedir.

13 Şubat 2021- Sayı : 31394 Resmi Gazete

ATAMA KARARLARI

CUMHURBAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Kadir TURGUT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Rauf Engin SOYSAL,

- İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Erdem BAŞÇI,

- Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kemal MADENOĞLU,

- İsrail Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal ÖKEM,

merkeze alınmış,

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun DEMİRER,

- İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Kerem ALKİN,

- Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Elçi-Genel Müdür Yardımcısı Alparslan ACARSOY,

- Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin MÜFTÜOĞLU,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet ERGİN,

- Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Armağan İnci ERSOY,

merkeze alınmış,

- Yeni Zelanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ömür ÜNSAY,

- Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Libya Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhat AKSEN,

- Libya Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kenan YILMAZ,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Afganistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Oğuzhan ERTUĞRUL merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Afganistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Cihad ERGİNAY atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

Brunei Darusselam Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Suat AKGÜN,

Zambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şebnem İNCESU, merkeze alınmış,

Panama Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü Lebibe Gülhan ULUTEKİN,

Brunei Darusselam Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hamit ERSOY,

Zambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı İstem CIRCIROĞLU,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

Almanya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Kemal AYDIN,

Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakan ÇAKIL,

Küba Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Berris EKİNCİ,

Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Aykut KUMBAROGLU,

Yemen Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Faruk BOZGÖZ,

merkeze alınmış,

Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Suriye Genel Müdür Yardımcısı Ali Barış ULUSOY,

Küba Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Tercüme Dairesi Başkanı Vehbi Esgel ETENSEL,

Yemen Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa PULAT,

Togo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Esra DEMİR,

Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emre Zeki KARAGÖL,

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet GÜLLÜOGLU,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Hakkı MUSA,

- Bosna - Hersek Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Haldun KOÇ,

- İsviçre Konfederasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İlhan SAYGILI,

- Slovenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esen ALTUG,

- Güney Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tuğrul BİLTEKİN,

- Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe SARAÇ,

merkeze alınmış,

- Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Refik Ali ONANER,

- Bosna - Hersek Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Sadık Babür GİRGİN,

- İsviçre Konfederasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Emine Ece ÖZBAYOĞLU ACARSOY,

- Slovenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Aylin TAŞHAN,

- Güney Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erdem MUTAF,

- Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Volkan IŞIKÇI,

atanmıştır.

Karar: 2021/115 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Aslıgül ÜĞDÜL,

- Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal DEMİRCİLER,

- Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Zeynep KIZILTAN,

- Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hilmi Ege TÜREMEN,

merkeze alınmış,

- Slovak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yunus DEMİRER,

- Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Esin ÇAKIL,

- Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Avni AKSOY,

- Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Volkan Türk VURAL,

- Tunus Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağlar Fahri ÇAKIRALP,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Süreyya ER merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Olgan BEKAR atanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Taha AKGÜL atanmıştır.

- Antalya Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Yavuz GÜRHAN,

- Amasya Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Kadir KILIÇ,

- Ardahan Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Bilent AKAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selman AYAZ atanmıştır.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hasan Hüseyin AYDEMİR atanmıştır.

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail TEZER atanmıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyeliğine, 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"mn 5 inci maddesi gereğince İbrahim ŞENEL atanmıştır.