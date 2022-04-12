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Erdoğan'dan zamlarla ilgili Çarpıcı açıklama!

Erdoğan'dan zamlarla ilgili Çarpıcı açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. 1 saat 40 dakikalık toplantı sona erdi, Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, fahiş fiyat artışıyla mücadeleye ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Erdoğan'dan zamlarla ilgili Çarpıcı açıklama!
Admin
Admin
12 Nisan 2022 Salı 22:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. 1 saat 40 dakikalık toplantı sona erdi, Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi halen düzeltilemedi. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla birlikte üretim ve tedarik yeni tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Giderek ağırlaşan sorunlar dünyadaki tüm ülkeleri derinden sarsıyor. Merkezinde yer aldığımız coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkün.

Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedefe ulaşması için ülkenin tüm gücünü, imkan ve potansiyelini harekete geçirme gayretindeyiz.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM KAPASİTESİ

Türkiye'nin sorunu kendi vatandaşlarının ihtiyacı olan buğdayı, yağı, sütü, eti üretmek değildir. Kendi insanımızı asla temel gıda ürünlerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine sahibiz. Ama küresel sisteme entegre açık bir ekonomide sadece kendi kendinize yeterli olmanızla iş bitmiyor. Çünkü elinizdeki ürünlerin bir kısmını dışarı satarken, bir yandan da dışarıdan ürün alıyorsunuz. Denge bozulduğunda fiyatlar her yerde fahiş şekilde yükseliyor.

"SEBEP HUKUKİ DEĞİL AHLAKİ"

Haksız kazanç peşinde koşanları takibe aldık. Serbest piyasa sistemi içinde bu tamahkarlarla mücadele ediyoruz. Ancak sorun çoğu defa hukuki değil ahlaki olduğu için maalesef arzu ettiğimiz neticeleri almakta güçlük çekiyoruz.

"FİYATLARDAKİ BALON SÖNECEK"

Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Düzelene kadar vatandaşlarımıza desteği sürdüreceğiz.

Gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleyecek düzenlemelere hız vereceğiz. Sabırla, daha çok çalışarak bu dönemi de inşallah geride bırakacak, ülkemizin mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.

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