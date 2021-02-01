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Erdoğan'dan son dakika Süpriz açıklamalar...

Erdoğan'dan son dakika Süpriz açıklamalar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz" dedi.

Erdoğan'dan son dakika Süpriz açıklamalar...
01 Şubat 2021 Pazartesi 16:09

Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AYRINTILAR BİRAZDAN....

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