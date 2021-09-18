Erdoğan'dan KHK'lılar için 'hazırlık yapın' talimatı! İktidar harekete geçiyor Son dönemlerde muhalefetin KHK’lılarla ilgili bazı çalışmalar yapıp ‘adil yargılanma’ sözü vermesi iktidarı tedirgin etti.

İktidar harekete geçiyor

Son dönemlerde muhalefetin KHK’lılarla ilgili bazı çalışmalar yapıp ‘adil yargılanma’ sözü vermesi iktidarı tedirgin etti.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre; Muhalefetin KHK’lılarla ilgili söylem üstünlüğünü eline geçirmesi üzerine Erdoğan’ın muhalefeti boşa düşürmek için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

ERDOĞAN HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Erdoğan harekete geçmeye hazırlanıyor! Son dönemlerde muhalefet partilerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarıyla ilgili çalışma yaptıklarının duyulması iktidarı da harekete geçirmeye zorladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar mağdurlarla ilgili hiçbir adım atmayan iktidarın muhalefeti boşa düşürmek için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte yaklaşık 2 milyon kişi soruşturma geçirirken, 200 binin üzerinde vatandaş ise kamudaki işinden ihraç oldu. İşlem gören on binlerce vatandaş takipsizlik ve beraat aldığı halde ne görevine iade edildi ne de elinden alınan hakları verildi.

MUHALEFETİN KHK'LILAR ÇALIŞMASI İKTİDARI HAREKETE GEÇİRDİ

Bu süre zarfında çalmadık kapı bırakmayan KHK mağdurlarıyla ilgili ise iktidarın sessizliği devam ediyor. Ancak son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar ile muhalefet partilerinin KHK’lılarla ilgili çalışma yaptıklarının duyulması üzerine iktidarın harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Araştırma şirketleri ve hukukçular tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarında daha önce topyekûn AKP’ye oy veren KHK’lı ve yakınlarının yüzde 98’inin başka partilere oy vereceğinin ortaya çıkması iktidarı endişeye sevk etti. Araştırmalar, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra AKP’nin suçlu ile suçsuzu ayıracağını bekleyen KHK’lıların, umduğunu bulamayınca başka partilere yöneldiğini gösteriyor. Bu süreçte muhalefet partilerinin de KHK’lılarla ilgili çalışmalar yapması ve iktidara geldiklerinde yeniden adil bir şekilde yargılanacaklarının sözünü vermesi ise iktidarı iyiden iyiye tedirgin etti.

ERDOĞAN’DAN “HAZIRLIK YAPIN” TALİMATI

Son dönemlerde KHK’lılarla ilgili muhalefetin söylem geliştirmesi ve yapılan kamuoyu araştırmalarında ibrenin muhalefete dönmesi üzerine Erdoğan’ın harekete geçeceği öğrenildi. Erdoğan’ın muhalefeti boşa düşürmek için yakın çalışma arkadaşlarına KHK ile ilgili hazırlık yapılması talimatı verdiği ifade ediliyor.

İktidarın çalışmayı çok uzatmadan tamamlayıp, muhalefete yüzünü dönen KHK’lı ve yakınlarının gönlünü tekrar kazanmayı amaçladığı belirtiliyor. İktidarın yapacağı çalışmanın ise Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yaptığı “Üstü ihanet, ortası ticaret, altı ise ibadet” tanımlaması üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Erdoğan’ın çalışmanın tamamlanmasıyla muhalefetten söylem üstünlüğünü alarak, muhalefeti boşa düşürmeyi planladığı kaydedildi.