Erdoğan'dan Fox muhabirine Büyük Uyarı!

Erdoğan'dan Fox muhabirine Büyük Uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitmden önce kameralar önüne geçerek, mühim konularda açıklamalar yaptı.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ele alan Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapsız bırakmadı .

"BİRKAÇ ŞEHİT İFADESİNE TEPKİ GÖSTERİYORLAR"

Fox tv sipiker ve haber sunucuları çığırdan çıkmış durumda şu tepkilerine bakın! "Libya'da şehitlerimizin olduğunu açıkladınız. Muhalefet, şehitlerin isimleri neden söylemiyorsunuz , neden tören cenaze töreni yapılmadı diye algı oluşturmak adına saçma sorular soruyor. Ve sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadeleri kınıyor ." diye konuyu ele aldı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl bir ifade idi?" diye sordu.

FOX muhabiri, "Birkaç şehit ifadeleri tepki çekiyor." diye yanıtladı.

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