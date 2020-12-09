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Erdoğan'dan Asgari Ücret İle alakalı son Dakika

Erdoğan'dan Asgari Ücret İle alakalı son Dakika Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan Asgari Ücret İle alakalı son Dakika
09 Aralık 2020 Çarşamba 14:27

Erdoğan'dan Asgari Ücret İle alakalı son Dakika

Erdoğan'dan Asgari Ücret İle alakalı son Dakika  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz."

"(Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası) İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur."


(Türkiye-ABD ilişkileri) Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız."

(FETÖ'yle mücadele) Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek. Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz."

"Bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz."


"(Başakşehir-PSG maçı) Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki akşam bu maç suhuletle biter."


"(Asgari ücret görüşmeleri) Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz."

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