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Erdoğan'a sunulan kritik rapor: 125 bin KHK'lı için çarpıcı ifadeler

Erdoğan'a sunulan kritik rapor: 125 bin KHK'lı için çarpıcı ifadeler

Erdoğan'a sunulan kritik rapor: 125 bin KHK'lı için çarpıcı ifadeler
06 Ocak 2022 Perşembe 17:40

Erdoğan'a sunulan rapor: Örgütçü olmayan aileler devlete küstürülmemeli Erdoğan'a sunulan 'FETÖ ile Mücadeleyi Yeniden Düşünmek' raporundan: Örgütçü olmayan aileler devlete küstürülmemeli, çocukları dışlanmamalı. Örgüt üyesi FETÖ'yle arasına kalın bir çizgi çektiyse devlet de millet de şans vermeli. 'Bu nedenle kamu görevinden ihraç edilmesine rağmen OHAL Komisyonu ve yargı süreci devam eden 125 bin kişinin tamamını FETÖ üyesi ya da iltisaklısı kabul etmenin ne dinimize ne de hukuk devletine uygun olmayacağı gerçeği, uygulamalar sırasında göz önünde tutulmalıdır.'

Erdoğan'a sunulan 'FETÖ ile Mücadeleyi Yeniden Düşünmek' raporundan: Örgütçü olmayan aileler devlete küstürülmemeli, çocukları dışlanmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-25 Aralık sürecinden sonra önemli görevlere atadığı bir isim, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin gözlemlediği aksaklıkları ve önerilerini rapor haline getirdi.

İlginç detayları olan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Raporda dikkat çeken başlıklar şöyle oldu

--*"İhraçların tamamını FETÖ'cü kabul etmek hukuka da dinimize de uygun değil"

---*"Yargı mensupları arasında 'alt tabakayla uğraşıyoruz' dedikodusu var"

---*"Başbakan Yardımcısı FETÖ'ye yaptırımlara itiraz ederken vatandaştan beklemek adil değil"

---*"Suçun şahsiliği ilkesi herkese eşit uygulanmalı"

---*"Örgüt üyesi FETÖ'yle arasına kalın bir çizgi çektiyse devlet de millet de şans vermeli"

---*"Çocukları dışlanmamalı, örgütçü olmayan aile bireyleri devlete küstürülmemeli"

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