Erdoğan'a şikayet edilen o isim kim?

Sıddık Erikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında şikayet edilmesi ile gündeme geldi. Peki Sıddık Erikli kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ ziyaretinde ilginç bir olay yaşandı. Erdoğan'ın yolunu kesen bir grup vatandaş, tefecilik yaptığı söylenen Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet ettiler. Peki Sıddık Erikli kimdir, ne iş yapıyor, külliyenin adamı mı?

SIDDIK ERİKLİ KİMDİR?

Sıddık Erikli ile ilgili şikayetler Erdoğan'a yapılırken Elazığ’ın yerel gazetelerinde de birçok haberin yapıldığı ortaya çıktı. Sıddık Erikli'nin kriptolu telsiz kullandığı iddia edilirken Elazığ'ın Manşet23 Gazetesinde yer alan iddialar da çok tartışılacak gibi...

Milli Gazete'nin aktardığı habere göre; İşte Manşet23 Gazetesinde yer alan iddialar

---*Sıddık Erikli hakkındaki iddialar sonrasında Sıddık Erikli kimdir araştırılmaya başlandı. İşte Elazığ yerel gazetelerinde Sıddık Erikli ile ilgili iddia edilen olaylar.

---*Herkese kendisini Sosyal Tesisler Müdürü olarak tanıttığı iddia ediliyor.

---*Topladığı bağışlarla yapımını sağladığı ve sorumluluğunu yürüttüğü, tabelasında “NUR APARTMANI” yazan binada talebe yetiştirdiği ve sık sık Nur Cemaatinin adını kullandığı söyleniliyor. Bu binanın belediye arsasını ve yolu da ihlal ettiği iddialar arasında.

---*“KARDEŞ KAL” platformunun ismini her yerde kullanarak, kendisinin çok yetkili biri olduğunu direkt külliyeye bağlı olduğunu, Berat Albayrak, Bilal Erdoğan ile Keban da gizli toplantılar düzenlediğini anlatarak Keban halkı üzerinde algı ve baskı oluşturduğu iddia ediliyor.

---*Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner ile de Keban da toplantılar yaptığını anlattığı söyleniliyor.

---*EÜAŞ HES’in imkanlarını kullanarak (Araç, yemekhane, güvenlik, konferans salonu, misafirhane ) misafirlerini ağırlıyor fotoğraflar çekilerek personel ve halk nezdinde “Çok güçlüyüm, istediğimi göreve aldırırım istediğimi işten çıkarttırırım” algısı oluşturduğu ayrıca Savcılar Hakimler ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı üzerinde de algı ve baskı oluşturmaya çalıştığı iddia ediliyor.

---*Yeni atanan tüm birim ve kurum amirlerini gezerek elindeki telsiz ve uydu telefonu göstererek temasta olduğunu iddia ettiği, 3. Maddede belirtiğimiz isimleri kullanarak kendisine ağırlık ve saygınlık kazandırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Personel yer ve birim değişiklikleri benden habersiz yapılamaz dediği söyleniliyor.

---*EÜAŞ su sınırları içerisinde güvenlik personeline kurduğu algıyı kullanarak, yasak bölgelerde kendisine yakın kişileri avlandırıp tutulan balıkları Elazığ Merkez ve ilçelerinde kurum müdürlerine ve iş adamlarına hediye olarak gönderdiği iddia ediliyor.

---*İş yerinde, külliyede güçlü tanıdıkları olduğunu ( Hakim , savcı ,siyasetçi, asker, polis) olduğunu anlatarak güç sahibi olduğu şuan ki yeni kurum müdürüne kendisine abi diye hitap ettirdiği ve 19 yaşındaki oğlunu Baraj müdürünün şoförü yaptırdığı iddia ediliyor.

---*14 yıldır Keban’da siyasi parti ilçe teşkilatları, mahalle muhtarları ve Keban halkına ciddi rahatsızlıklar vererek “BEN ÇOK GÜÇLÜYÜM KÜLLİYE İLE İRTİBATLIYIM BENİ KARŞINIZA ALMAYIN” diye tehdit ettiği iddia ediliyor.

---*Cemaat evi olduğu iddia edilen “NUR APARTMANI’NA” her yıl memleketi Muş’tan yaklaşık 50 kişilik akraba ve arkadaşlarını getirip ağırlıyor, her geldiklerinde mahallede kavga çıkartıp Keban’lı gençleri darp ettiriyor, bu yönüyle de Keban da korku salıyor ve bu olaylar hiçbir ceza alınmadan kapatılıyor iddiaları da güçlü şekilde dillendiriliyor.

---*15 Temmuz darbe girişiminde gözaltına alındığı söylenen Sıddık Erikli isimli şahısın kimlerle bağlantılı olduğu bu korkunç iddialar doğru ise; Keban Belediye Başkanı, Keban da görev yapan Hakim, Savcı, Kaymakam, Jandarma ve Emniyet makamlarının bu konuda bilgileri olup olmadığı, bilgileri var ise nasıl uygulamalar içerisinde oldukları merak edilen konulardan biri olarak cevapsız bir şekilde ortada duruyor.

---*Farklı bir yapılanma içerisinde olduklarını ve bu yapılanmayı Keban’dan başlattıklarını herkese söylediği iddia edilen Sıddık Erikli bu iddialar doğru ise hangi yapılanmadan bahsediyor?

---*Sosyal medyaya da yansıyan iddiaya göre Sıddık Erikli’nin herkese “MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN KEBANA GELDİ BENİMLE ÖZEL BİR GÖRÜŞME YAPTI, BENİM MİSAFİRİM OLDU” dediği söyleniliyor.

---*Vatandaşlar Erdoğan’a “Sıddık Erikli Muş’tan gelmiş. ‘Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım’ diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. ‘Ben Külliye ile görüşüyorum’ diyor” diye şikayetlerini anlattı. Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındakilere dönerek bilgi aldı. O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da not aldığı görülüyor.