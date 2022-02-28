Erbakan Hoca’ya yapılacak mevlide müftü engeli Erbakan Hoca’ya yapılacak mevlide müftü engeli Merhum Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11’inci senesinde tüm Türkiye’de dualarla anılmaya devam ediliyor.

Milli Gazete'denMehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; Çorum’un Osmancık ilçesinde ise Osmancık Müftüsü Eyyüp Aydın’ın imamları bilgilendirmemesi nedeniyle izinleri alınan mevlit programı gerçekleştirilemedi. Durum ile ilgili Millî Gazete’ye açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Osmancık İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, mevlit için gerekli yerlerden izin aldıklarını, ardından ise ilçe genelinde duyuruları yaptıklarını belirterek, “Müftü bey ile telefon üzerinden görüşmemize rağmen haber verdiğimiz mevlit ile ilgili sorumlu imamlara bilgi vermedi” dedi.

“İZİNLERE RAĞMEN MEVLİT İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ”

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Büyük Cami’de gerçekleştirilmesi planlanan ve izinleri alınan merhum Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan için mevlit programı, izinlerin alınmasına rağmen gerçekleştirilemedi. Saadet Partisi Osmancık İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, planlanan mevlit programı ile ilgili olarak, “Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirmeyi planladığımız ve gerekli yerlerden izin aldığımız mevlit programı Osmancık Müftüsü Eyyüp Aydın’ın yetkili imamlara bilgi vermemesinden dolayı gerçekleştirilemedi. Fakat biz gerekli yerlerden iznimizi almıştık, kendisi ile de görüşmüştük, kendisi de bize gerekli yardımı yapacaklarını ifade etmişti” diye konuştu.

“İZİN VERİLEN ZAMAN İÇERİSİNDE CAMİYE GELİNCE DURUMU ÖĞRENDİK”

İzinlerin alınmasının ardından ilçe kapsamında mevlit ile ilgili duyuruların yapıldığını ifade eden İnoğlu, “İzinlerin alınmasının ardından hem ilçe kapsamında hem de il kapsamında biz duyurularımızı gerçekleştirdik. Mevlit kandilinin gerçekleştirilmesi planlanan Büyük Cami’de de kalabalık bir halde bir araya geldik. Sonrasında mevlit için belirtilen zaman gelince ise olay patlak verdi. Biz Millî Görüşçüler olarak camiyi dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz fakat mevlit yapılmasına engel olanları ise Allah’a havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜFTÜ AYDIN, GAZETEMİZE KONUŞMADI

Olaya ilgili olarak görüşmek istediğimiz Osmancık Müftüsü Eyyüp Aydın, “gazetelere açıklama yapmayacaklarını” belirterek, yaşanan olayla ilgili gazetemize bilgi vermekten kaçındı.