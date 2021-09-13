Erbakan Hoca yapmıştı simdi yıkılıyor Erbakan Hoca yapmıştı simdi yıkılıyor Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük emekleriyle kurulan BİRKO AŞ’nin içindeki binaların yıkılması doğrultusunda karar alındı.

Vaktizamanında Niğde ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılarda bulunan tesisin içindeki binaların yıkılmasına dönük alınan kararda ekonomik gerekçelerin rol oynadığı öğrenildi.

Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük emekleri bulunan BİRKO AŞ’nin kimi binalarının yıkılması doğrultusunda alınan kararda ekonomik gerekçelerin rol oynadığı kaydedildi.

FİNANSAL DURUMUN KÖTÜYE GİTTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Milli Gazete'den Bekir Şirin'in haberine göre; Birleşik Koyunlulular Men. Tic. ve San. AŞ’de (BİRKO) 2020 yılında gerçekleştirilen seçimli genel kurulda yönetime Hasan Türkeş başkanlığındaki isimler seçilmişti.

Yeni yönetim, şirket faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesi için 2021’de genel kurul toplantısı yaparken genel kurulun toplantı gündeminde seçim maddesi olmamasına rağmen bir grup, divan başkanlığına seçim maddesi de eklettirmişti. BİRKO AŞ’de finansal durumun kötüye gittiğini öne süren grubun talebiyle genel kurula seçim maddesi eklenmiş ve yapılan seçimde mevcut yönetimin azline ve yeni yönetimin seçilmesine karar verilmişti. Söz konusu seçimin ardından BİRKO AŞ’de başkanlığa Mehmet Bedir gelmişti.

KARARDA EKONOMİK GEREKÇELER ROL OYNUYOR

BİRKO AŞ’de gerçekleştirilen sıra dışı seçimle birlikte seçilen yönetimin şirketin sürekliliğini öne sürerek şirkete ait altı parseldeki binaların tamamının yıkılmasına yönelik karar aldığı öğrenildi.

nKonuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyuruda bulunulurken binaların yıkımından elde edilen hurdalar için ihale açılması noktasında yönetim kurulunun yetkilendirildiği de belirtildi. Niğde’nin ilk sanayi kuruluşu olan ve kuruluşunda Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük emekleri bulunan BİRKO AŞ’nin kimi binalarının yıkılması doğrultusunda alınan kararda ekonomik gerekçelerin rol oynadığı kaydedildi. Göç veren bir ilin göçünü durdurmayı başaran ve yarım asırdır Niğde’nin sanayi lokomotifi olan BİRKO AŞ’nin içerisine düştüğü hal yürekleri sızlattı.