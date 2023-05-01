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EPDK Başkanı Yılmaz'dan ücretsiz doğal gaz düzenlemesiyle ilgili açıklama: Tahsil edilen fatura varsa iptal edilecek

EPDK Başkanı Yılmaz'dan ücretsiz doğal gaz düzenlemesiyle ilgili açıklama: Tahsil edilen fatura varsa iptal edilecek

EPDK Başkanı Yılmaz'dan ücretsiz doğal gaz düzenlemesiyle ilgili açıklama: Tahsil edilen fatura varsa iptal edilecek
Admin
Admin
01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:32

Konut ve ibadethaneler için 1 ay boyunca doğal gaz ücretsiz olacak, 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak. Konuyla ilgili konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaz ve akabinde yapılacak indirimle ilgili usul ve esasların belirlendiğini ve hiçbir tüketicinin hakkının kaybolmayacağını ifade etti.

1 AY BOYUNCA ÜCRET ALINMAYACAK

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"TAHSİL EDİLEN FATURALAR VARSA İPTAL EDİLECEK"

EPDK Başkanı Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek."

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