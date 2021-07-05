Engelli maaş zammı kaç TL oldu? Gündemde yoğun bir şekilde Engelli maaş zammı 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Emekli ve memurlara yapılan Temmuz zammı sonrası yüzbinlerce engelli vatandaşın maaşlarında nasıl bir değişiklik olduğu merak edilmeye başlandı. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyon verilerine çevrildi. 6 aylık verilere göre rakamlar da netleşiyor. Peki Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında engelli maaş zammı kaç TL oldu?

Engelli maaş zammı 2021 ne kadar? Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında engelli maaş zammı kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon oranlarıyla emekli ve memurların yanı sıra engelliler de maaşlarına zam alacak ve konuya dair son gelişmeler merakla araştırılıyor. Peki sabah saatlerinde itibaren merakla beklenen zam miktarları belli oldu mu? 2021 TEMMUZ ENGELLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU? SOSYAL ÖDEMELER

AYLIK Mevcut % 8.45 65 yaş aylığı 763,67 828,20

Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94

Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63

Engelli aylığı - % 40-69 arası 609,61 661,12 - % 70 ve üstü 914,42 991,68 Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662

Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94 KİM, NE ALACAK? - EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı. - MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak. - YAŞLIYA … TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı. - ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi. - EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı