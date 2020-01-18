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En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri , Öğrenciler karneleri aldı ve evlerine döndü. Peki bu günde en komik capsler nasıl olur? Sosyal medyayı sallayan karne günü caps'leri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri
18 Ocak 2020 Cumartesi 10:52

Milyonlarca öğrenci yıl sonu tatiline girince sosyal medyada karne günü caps'leri patladı. İşte gülme krizine sokan karne günü caps'leri...

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının İlk yarısı sona erdi.

Türkiye'de 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alıyor.

Karne heyecanı hem velileri hem de öğrencileri sarmış durumda. 

Bazı öğrencilerin notları çok iyi, bazılarının ise karnesinde zayıfları bulunuyor.

Boş durmayan öğrenciler birbirinden komik caps'ler hazırladılar bile.

Karne heyecanı yaşayan başta öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize güzel bir yarıyıl tatili diliyoruz

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

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En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

En Güzel Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Karne Günü Capsleri ve Komik Resimleri #Karne Günü Capsleri #En Güzel Karne #karne günü
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