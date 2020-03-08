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En Fazla Kadın Çalışanı Olan İlimiz

En Fazla Kadın Çalışanı Olan İlimiz Emekçi Dünya Kadınlar Günü, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke tamamında toplam esnaf ve sanatkar arasında kadın esnaf ve sanatkar sayısının en fazla bulduğu ilimiz, yüzde 23,8 ile Çanakkale olarak kayıtlarda bulundu, Toplam esnaf ve sanatkarlar arasında bayan esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu yerler Güneydoğu ve Doğu Anadolu yerleşimi Detaylar haberde...

En Fazla Kadın Çalışanı Olan İlimiz
08 Mart 2020 Pazar 16:24

En Fazla Kadın Çalışanı Olan İlimiz Emekçi Dünya Kadınlar Günü

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke tamamında toplam esnaf ve sanatkar arasında kadın esnaf ve sanatkar sayısının en fazla bulduğu ilimiz, yüzde 23,8 ile Çanakkale olarak kayıtlarda bulundu. Çanakkale'yi 23,5 ile Uşak, yüzde 21,9 ile Balıkesir, yüzde 21,4 ile İzmir ve yüzde 21,1 ile Muğla izliyor" diye aktardı

Türkiye'nin daha iyi şekilde daha fazla kadın girişimciye ihtiyacı olduğunu anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Toplam esnaf ve sanatkarlar arasında bayan esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu yerler Güneydoğu ve Doğu Anadolu yerleşimi . Siirt, yüzde 4,9 ile bayan esnaf oranının en az olduğu il olarak kayda geçerken yüzde 4,9 ile Ağrı, yüzde 5,6 ile Bitlis, yüzde 5,9 ile Şırnak ve yüzde 6,43 ile Hakkari de  oranının en düşük olduğu iller içerisinde bulunuyor . Oysa bu bölgelerimizde girişimci kadın potansiyelini çok iyi başarılı değerlendirmemiz muhakaktır .

En Fazla Kadın esnafı Olan İlimiz ile ilgili görsel sonucu oto tamircisi kadın ile ilgili görsel sonucu


Kaynak: Kamu Saati Özel
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