Emsal karar! Boşanma baskısı yapan eş 45 bin lira ödeyecek

Bakan Koca paylaştı: Bir il daha mavi kategoriye geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." dedi.