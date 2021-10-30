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Emsal karar! Boşanma baskısı yapan eş 45 bin lira ödeyecek

Emsal karar! Boşanma baskısı yapan eş 45 bin lira ödeyecek

Emsal karar! Boşanma baskısı yapan eş 45 bin lira ödeyecek
30 Ekim 2021 Cumartesi 12:08

Diyarbakır'da Ö.A., karısı G.A.'ya boşanma davası açtı.

Diyarbakır'da Ö.A., 4 yıl önce karısı G.A.'ya boşanma davası açtı. İki tarafı eşit kusurlu bulan mahkeme, G.A.'nın tazminat talebini reddetti. Kadının itirazı üzerine dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Üst mahkeme, eşine boşanma baskısı kuran kocayı 'tam kusurlu' bularak 45 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Kararda "Boşanma için sürekli eşe baskı yapılması, kişilik haklarının ihlali niteliğindedir" ifadesi yer aldı.

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