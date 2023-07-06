Emniyet kaçak göçmenleri radarına aldı! İstanbul en kalabalık semtlerinde her akşam operasyon var

İstanbul'da nüfusun en yoğun olduğu ilçelerde düzensiz göçmenlere yönelik büyük denetim başlatıldı. Polis ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri durdurarak üst araması ve Genel Bilgi Taraması yaptı. Kaçak olduğu tespit edilen 354 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İstanbul'da polis ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksim başta olmak üzere birçok kilit noktada yabancı uyruklu şüpheliler tek tek durdurularak üstleri arandı. Ülkemizde kaçak yollarla girdiği anlaşılan 1.482 yabancı uyruklu kişiden 354'ü kaçak çıktı. Şahıslar sınır dışı edilecek.

TUR TEKNELERİ BİLE ARANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin tespit edilerek yakalanması ve sınırdışı edilmesi için dün akşam saatlerinde Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 25 tur teknesi denetlendi, 1.482 yabancı uyruklu kişinin kontrolleri yapıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yapılan kontrollerde evraklarının süresinin geçmiş olduğu tespit edilen 12 tekne sahibi hakkında "4922 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan idari işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında şüphe üzerine evrakları kontrol edilen bin 482 yabancı uyrukludan 354 tanesinin kaçak olduğu tespit edildi. Bu kişiler yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin düzensiz göçmenler üzerine yaptığı denetimlerin süreceği öğrenildi.