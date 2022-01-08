Elif Karagöz, Kim Milyoner Olmak İster'de matematik sorusunda elendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım aş., 1500 işçiyi istihdam eden Kayseri Ulaşım A.ş. ile Öz Taşıma İş Sendikası, arasında bir süredir devam eden, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 2 yıllık Toplu-İş Sözleşme görüşmeleri rekor oranda bir zam oranında zam yapılarak, anlaşma ile sonuçlandı.